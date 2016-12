Lavoro: dal 2015 occupazione in crescita nel Mezzogiorno

La SVIMEZ, l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, osserva che lo scorso anno gli occupati sono cresciuti di 94mila nel Mezzogiorno (+1,6%) contro i 91mila nuovi posti di lavoro creati nel Centro-Nord, dove l'incremento percentuale è stato meno significativo (+0,6%).



Per quanto importante, la crescita non deve far dimenticare quanto perso negli ultimi anni: i livelli occupazionali pre-crisi sono ancora molto lontani. Specialmente nel Sud del Paese, dove dal 2008 in poi la crisi economica ha bruciato circa mezzo milione di occupati (482mila unità). Diversamente dal Centro-Nord che, osserva la Banca d'Italia, ha recuperato quasi completamente i livelli occupazionali, nonostante il Prodotto interno lordo di quest'area rimanga inferiore del 6%.



Analizzando la qualità della nuova occupazione, la SVIMEZ sottolinea che il maggior contributo alla crescita registrata lo scorso anno è stato offerto dai contratti a termine (+56mila) arrivati in larga parte nell'agricoltura e nel turismo – il 2015 è stato un anno particolarmente favorevole per questi due settori, osserva lo studio – e in misura minore dal tempo indeterminato sostenuto dalla decontribuzione del Jobs act (+37mila occupati).



Se quanto scritto da Bankitalia nell'ultima Relazione annuale – l'andamento degli occupati nel Mezzogiorno “è più strettamente correlato a quello dell'attività economica” – è vero, il 2016 e il 2017 rischiano di non essere anni positivi per l'occupazione quanto il 2015. Complice l'irripetibilità dei fattori che hanno contribuito alla buona performance dello scorso anno – un'annata agraria positiva, la crisi geopolitica dell'area mediterranea che ha favorito il settore turistico e il contributo dei Fondi strutturali europei utilizzati per evitarne la restituzione –, il Prodotto interno lordo del Mezzogiorno dovrebbe crescere a un ritmo inferiore rispetto al resto del Paese tanto nel 2016 (+0,3% contro +0,9%) quanto nel 2017 (+0,9% contro +1,1%).



La crescita occupazionale iniziata lo scorso anno sembra proseguire anche nel 2016: secondo l'ISTAT, nel secondo trimestre il tasso di occupazione nel Mezzogiorno è cresciuto dell'1,4% rispetto all'anno precedente.