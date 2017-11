Lavoro: cresce l'occupazione nelle micro e piccole imprese

Gli ultimi dati Istat descrivono un mercato del lavoro sicuramente più dinamico, in leggera ripresa, seppure determinato dalla crescita del lavoro dipendente soprattutto a termine. I livelli occupazionali (in generale il tasso di disoccupazione è sceso a giugno all'11,1%) registrano risultati soddisfacenti anche nelle piccole e micro imprese.



Stando ai dati dell'Osservatorio Lavoro della CNA (Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa), l’occupazione nelle tipologie di imprese interessate – un campione di 20.500 imprese artigiane, micro e piccole tra quelle associate – continua a crescere: nel primo semestre del 2017 l'andamento evidenzia un +3% rispetto ai primi sei mesi dell’anno precedente.



Nei primi sei mesi del 2015 e del 2016 l’occupazione aveva fatto registrare incrementi medi mensili dello 0,6%, quest’anno, invece, la crescita media mensile è stata dello 0,8% (0,2 punti percentuali in più), a conferma cioè di un trend ulteriormente al rialzo.



La variazione tendenziale osservata da gennaio 2016 mette in risalto una crescita costante, che va dal 2,4% del primo mese dello scorso anno al 3,8% rilevato a giugno e maggio 2017. In generale la crescita dell'occupazione, osserva ancora l'Osservatorio della CNA, è scattata “a dicembre 2014, vale a dire dall’introduzione, tramite Legge di stabilità, di importanti sgravi contributivi sulle assunzioni a tempo indeterminato” e “a fronte di un incremento complessivo dell’occupazione nelle piccole imprese pari complessivamente al 10,4% nell’arco di trenta mesi il primo semestre di quest’anno archivia un consistente +4,5%”.



Dopo l'impulso iniziale, però, i flussi in entrata sembrano ora rispecchiare l'andamento già descritto dall'Istat. A giugno le assunzioni sono aumentate del 30,1% rispetto allo stesso periodo del 2016. Anche in questo caso sono determinate perlopiù dalla crescita del numero di contratti a tempo determinato, aumentati del 26% rispetto a giugno 2016 (“fenomeno – spiega la CNA – che può essere ricondotto, almeno in parte, a ragioni stagionali e sostituzioni di personale in ferie”). Al contrario le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato sono state l’11,5% in meno rispetto a quelle registrate nello stesso mese dello scorso anno.



Tra il 2015 e il 2017, si afferma nel report, emerge la ricerca di contratti di lavoro più in linea con le esigenze delle imprese. Ciò spiegherebbe lo spostamento verso forme di lavoro flessibile e il ridimensionamento dell'utilizzo del contratto a tempo indeterminato: la quota si è ridotta dall'82,6% al 70%.



Ma, viene precisato dall'Osservatorio CNA, la nuova composizione si riferisce ad una base occupazionale più ampia, dunque in termini assoluti si assiste ad una sostanziale tenuta nel numero di lavoratori stabili.