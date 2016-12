Lavoro, Cgil: regalo alle imprese

"Non si tratta di una vera svolta, ma di un grande regalo alle imprese e meno diritti ai lavoratori". Il segretario confederale Cgil, Serena Sorrentino, commenta così i dati Inps sui nuovi contratti nei primi tre mesi dell'anno. "Non occorreva cancellare diritti per far aumentare il tempo indeterminato - spiega -. Le imprese che beneficiano di questo 'doping' renderanno stabili questi contratti o, a incentivo finito, torneranno a licenziare?".