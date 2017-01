16:46 - Sono oltre 9,5 milioni gli italiani in grave difficoltà per la mancanza di lavoro o per la precarietà di una posizione lavorativa non scelta ma subita. E' quanto emerge dal rapporto, aggiornato al primo semestre 2014, dell'osservatorio sul mercato del lavoro dell'Associazione Bruno Trentin della Cgil. Si tratta del dato semestrale più alto dal 2007 ad oggi.