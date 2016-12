Lavoro,Camusso: stop propaganda

La flessione dei disoccupati registrata dall'Istat è "positiva ", ma bisogna capire "come e dove intervenire per rafforzare una tendenza ancora marginale rispetto alle reali esigenze del Paese". Susanna Camusso commenta i nuovi dati chiedendo di evitare la "brutta propaganda che produce solo illusioni". E attacca Renzi e Squinzi auspicando che "tornino con i piedi per terra", in modo che "il Paese possa cogliere le opportunità che si prospettano".