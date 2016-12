15:44 - "Essendo stato Renzi a innescare lo scontro sul lavoro, deve interrogarsi sulla linea che ha proposto". Susanna Camusso, segretario della Cgil, interviene così a proposito delle tensioni in atto e avverte: " Se la linea è quella della divisione tra lavoratori pubblici e privati, tra stabilizzati e non stabilizzati, e di togliere i diritti per chi lavorerà in futuro, è lui che deve risolvere lo scontro".