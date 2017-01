Lavoro: ancora difficoltà per le classi di età più giovani

Il nostro paese, insomma, anche a livello europeo continua a mostrare dati poco incoraggianti per quanto riguarda i più giovani e il mercato del lavoro. Secondo gli ultimi dati Istat, la stima degli occupati a novembre è cresciuta sul mese precedente (lievemente, però, +0,1%), aumento che ha interessato la componente femminile e le persone ultracinquantenni.



Prosegue il trend positivo rispetto all'indicatore dell'inattività, pur attestandosi in generale al 34,8% (in diminuzione di 0,2 punti percentuali). Infatti la maggiore partecipazione al mercato del lavoro a novembre, in termini sia di occupati sia di persone in cerca di lavoro, si associa al calo della stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,7%, pari a -93 mila). La flessione comprende entrambe le componenti di genere e tutte le classi di età.



Tuttavia i livelli occupazionali mettono ancora in luce le difficoltà che sembrano caratterizzare in quota maggiore le classi di età più giovani. Le fasce intermedie (25-34 anni e 35-49 anni), che dovrebbero rappresentare i segmenti più dinamici della forza lavoro, sono quelle che invece soffrono di più.



Mentre tra gli over 50 in un anno i posti di lavoro sono cresciuti di 453 mila unità, tra i 25-34enni se ne sono persi 88 mila e 160 mila tra i 35-49enni, per un totale di 248 mila unità. Nella fascia di età 25-34 anni, inoltre, i disoccupati nello stesso arco temporale sono aumentati di 91 mila unità, +52 mila tra i 35-49 anni.



Tali dinamiche, dunque, confermano un quadro pressoché stabile negli ultimi mesi. Il tasso di occupazione, ora al 57,3%, è cresciuto rispetto a ottobre appena dello 0,1%, ma la variazione trimestrale (settembre-novembre 2016 – giugno-agosto 2016) è nulla. A livello trimestrale si registra un lieve calo degli occupati, che interessa in particolare le persone tra 15 e 49 anni mentre si osservano segnali per gli over 50.