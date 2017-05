Lavoro: 84% lo cerca tramite amici, solo 25% in centri impiego

La stragrande maggioranza di chi cerca lavoro usa anche i canali informali come gli amici e i parenti. Lo rivelano i dati Eurostat, secondo cui nel 2016 in Italia l'84,4% di chi cercava lavoro si è rivolto a parenti, amici e sindacati a fronte di appena il 25,6% che si è rivolto a un centro pubblico per l'impiego. La percentuale di chi si rivolge a parenti amici è superiore alla media Ue (70,7%) e più che doppia rispetto a quella tedesca (40,4%).