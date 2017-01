Nella Nota si ricorda che nei primi 9 mesi del 2016 i voucher venduti sono stati 109,5 milioni, il 34,6% in più rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente.



Il tasso di occupazione destagionalizzato è stato pari al 57,3% negli ultimi due trimestri, in recupero di quasi due punti percentuali rispetto al momento di minimo del 55,4% registrato nel terzo trimestre 2013 - considerando l'ultimo decennio 2007-2016 - ma ancora distante di un punto e mezzo dal momento di massimo (secondo trimestre 2008, 58,8%).



Diminuisce il lavoro per gli under 35 - Per i giovani tra i 15 e i 34 anni, il mercato del lavoro non decolla: nel III trimestre gli occupati in questa fascia d'età sono calati sia su base congiunturale (-1,1%) sia su base tendenziale (-0,6%) e sia in termini di tasso di occupazione (in calo su base congiunturale dello 0,3%). In termini tendenziali si tratta di 55mila posti di lavoro in meno (sempre tra i giovani) rispetto allo stesso periodo del 2015 mentre su base congiunturale sono calati di 29mila. Ed invece nella popolazione adulta, cioè nella fascia d'età tra i 35 e i 49 anni, il tasso di occupazione sale (+0,1% congiunturale e +0,9% tendenziale) e tale tendenza è ancora più evidente per gli over 50 (rispettivamente dello 0,2% e dell'1,6%). Tra i giovani aumentano anche i disoccupati (+42mila nel III trimestre ad un tasso del 2,9%, e anche su base tendenziale c'è un incremento del 6,6%). Tasso che scende per gli adulti (-1,8% nel III trimestre su base congiunturale) e per gli over 50 (-2,8%).



Calano gli inattivi - La dinamica del mercato del lavoro è caratterizzata da una consistente riduzione tendenziale dell'inattività (-528mila persone), associata all'incremento degli occupati (+239mila) e delle persone in cerca di lavoro (+132mila), ma anche alla riduzione complessiva di individui nella fascia di età 15-64 anni a causa dell'invecchiamento della popolazione.



Inail, aumentati gli infortuni sul lavoro - Gli infortuni sul lavoro accaduti e denunciati all'Inail nel terzo trimestre del 2016 sono stati 137mila (di cui 118mila in occasione di lavoro e 19mila in itinere) in aumento dell'1,1% rispetto al terzo trimestre del 2015. Nella Nota trimestrale congiunta sulle tendenze dell'occupazione si sottolinea che "tale incremento è in linea con la crescita dell'occupazione (e quindi dell'esposizione al rischio infortunistico) registrata in termini tendenziali da tutte le fonti".