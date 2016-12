Lavoro, 469mila posti fissi in più nei primi nove mesi del 2015

Nei primi nove mesi del 2015 ci sono state oltre 1,7 milioni di assunzioni a tempo indeterminato contro 1,2 milioni di cessazioni, con un bilancio di 469mila rapporti di lavoro stabili in più. Sono i numeri comunicati dall' Inps , secondo cui rispetto allo stesso periodo del 2014 (+98.046 posti) la variazione è in rialzo di 371.347. Nei primi nove mesi dell'anno inoltre gli assunti a tempo indeterminato con gli sgravi contributivi previsti sono stati 906mila.

Tra gennaio e settembre 2015, riporta l'Osservatorio sul precariato, i nuovi rapporti di lavoro subordinato (esclusi i lavoratori pubblici, i domestici e gli operai agricoli) nel complesso sono stati 4,09 milioni a fronte di 3,49 milioni di cessazioni di rapporti di lavoro (con un saldo positivo di 599.000 unità). Se si guarda ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato si sono registrati 1,7 milioni di nuovi contratti (comprese le trasformazioni di rapporti a termine e di apprendistato) a fronte di 1.232.000 cessazioni.



Per i nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato (1.330.964) nei primi 9 mesi dell'anno si registra un +34% sullo stesso periodo del 2014 mentre per le trasformazioni di contratti a termine (306.894) si segnala un +17,7%. Per le trasformazioni di contratti di apprendistato (64.258) si registra un +20% sullo stesso periodo del 2014 mentre per le cessazioni di rapporti a tempo indeterminato l'aumento è stato del 2,1%.



Per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato con gli sgravi contributivi previsti dalla legge di Stabilità, nel Sud e nelle Isole sono state 287.574, pari al 31,7% delle assunzioni complessive con l'esonero contributivo , mentre al Nord oltre 418.000, il 46,2% del totale.



Se si guarda in generale alle assunzioni a tempo indeterminato (escluse le trasformazioni e considerando anche quelle senza sgravi contributivi) a fronte di un aumento complessivo sui primi 9 mesi del 2014 del 34% (1.330.964 a fronte di 990.641 nei primi 9 mesi del 2014) si registra un +42,3% nel Nord Ovest, un +51,3% nel Nord Est e un +20,2% al Sud. Nelle Isole l'incremento delle assunzioni stabili è stato del 15,5%.