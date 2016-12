Lavoro, 2016 in chiaroscuro: ottimista la Cisl, ma la Cgil segnala meno assunzioni e troppi precari

Cisl: segnali positivi ma troppi contratti scaduti - I segnali sono nel complesso positivi per la Cisl dunque, anche se sono troppi i contratti scaduti e non rinnovati e peggiora l'andamento dei redditi secondo il Barometro Cisl del benessere-disagio delle famiglie nel secondo trimestre 2016.



L'incremento dell`occupazione registrato nella prima metà dell'anno è stato più accentuato nel Mezzogiorno, ripartizione che nel corso della crisi ha registrato le perdite più consistenti. "Il gap tra le diverse macroaree del paese rimane molto elevato - spiega la Cisl - ma gli ultimi trimestri hanno avuto un parziale ripiegamento del divario occupazionale fra Nord e Sud, anche per quanto riguarda le fasce più giovani della popolazione. Più in generale è in miglioramento il Dominio della Coesione sociale, anche per il ridimensionamento degli elevati divari occupazionali di genere".



"La probabilità di trasformare i lavori a termine in rapporti stabili è stata nel secondo trimestre del 2016 più elevata rispetto al periodo precedente alla riforma del mercato del lavoro; il dato andrà verificato. Il ridimensionamento degli sgravi contributivi rispetto allo scorso anno ha portato, infatti, a una minore stabilità dell`occupazione rispetto all`inizio dell'anno".



Secondo il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan, "lo scenario del Barometro indica che per affrontare questa situazione le politiche economiche nazionali dovrebbero concentrarsi su una politica redistributiva a favore dei redditi medi e bassi, riformando l'Irpef, con effetti di significativo rilancio della domanda aggregata interna".



Cgil pessimista: "Assunzioni in calo e troppi precari" - Nei primi nove mesi del 2016 sono state registrate 926.000 assunzioni a tempo indeterminato con un calo del 32% sullo stesso periodo del 2015 mentre sono aumentate le assunzioni a termine (a 2,7 milioni) e quelle stagionali (a 470.000), secondo la Cgil. Nel periodo - sottolinea uno studio della Fondazione di Vittorio del sindacato, che elabora dati Inps - quasi il 75% dei nuovi contratti aveva un termine. La crescita dei rapporti stabili registrata l'anno scorso - sottolinea - era trainata dagli sgravi contributivi. Nei primi nove mesi del 2016 è aumentata anche la vendita dei voucher con acquisti di buoni superiori a 109 milioni di unità (+128% rispetto ai primi 9 mesi del 2014).



Il saldo occupazionale totale (attivazioni meno cessazioni) del tempo indeterminato (incluse le trasformazioni che riguardano rapporti di lavoro già esistenti) - spiega la Cgil - resta attivo (+47.000) anche se drasticamente ridotto rispetto al 2015 (+520.000) e inferiore al 2014 (+105.000). Se si considera che nel periodo si è ridotto in modo consistente il numero dei pensionamenti il saldo positivo si aggira sulle 8.000 unità.