Laurea a chi ha la terza elementare, questionari taroccati da Banca Etruria

Per poter vendere prodotti finanziari ad alto rischio la banca è obbligata a far compilare ai clienti il Mifid , un questionario che accerta la comprensione del rischio. Una pratica imposta dalle direttive Ue e che Banca Etruria aggirava falsificando le risposte e taroccando i titoli di studio . Una signora di 90 anni con la sola terza elementare che ha investito 40mila euro ad esempio risulta con un diploma superiore . E' ciò che emerge dalle pratiche di 1.300 piccoli investitori che si sono rivolti a Federconsumatori per capire cosa fare dopo la perdita di tutti i loro risparmi.

"E' evidente - spiega Chiara Rubbiani di Federconsumatori a La Repubblica - che qui si tratta di persone che non avevano conoscenza alcuna degli strumenti finanziari che stavano acquistando".



C'è anche il caso di chi a 93 anni ha dichiarato nel Mifid (Market in financial instrumets directive) di non aver bisogno dei soldi investiti per i successivi 10 anni o di chi a 42 risulta laureato pur non possedendo il titolo di studio.



I vari dossier dei clienti di Banca Etruria parlano chiaro. Ora sarà il procuratore di Arezzo Roberto Rossi a dover scoprire chi c'è dietro il grande inganno. Il Csm ha infatti archiviato il fascicolo di incompatibilità nei riguardi del magistrato dopo i sospetti caduti su di lui per aver avuto delle consulenze con il Dipartimento degli affari giuridici di Palazzo Chigi.



Mistero, invece, come riporta il quotidiano, sull'inchiesta aperta a Perugia sulle rivelazioni del massone in sonno Valeriano Mureddu, che ha parlato di incontri tra l'allora vicepresidente di Banca Etruria Pier Luigi Boschi e il faccendiere della P3 Flavio Carboni.