Latte, nessuna intesa sul prezzo

Non c'è intesa sul prezzo del latte tra produttori e industria nelle trattative al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le aziende, incluso il gruppo Lactalis, hanno portato a 35 centesimi l'offerta e proposto di far decadere l'indicizzazione al prezzo tedesco, che ha costi di produzione del latte inferiori, come previsto in alcuni contratti. Un'offerta non sufficiente per gli allevatori, secondo cui andrebbe a discapito della qualità.