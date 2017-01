05:12 - "La caduta del prezzo del petrolio è una buona notizia per l'economia mondiale": parola della direttrice generale del Fondo monetario internazionale (Fmi), Christine Lagarde, che ha spiegato come questa situazione aiuterà la ripresa dell'economia Usa e di molti altri paesi. "E questo - aggiunge Lagarde - in un momento in cui il mondo è alle prese con il problema di una crescita troppo lenta".