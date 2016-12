Lagarde:alleggerire fardello Grecia

Per uscire dalla crisi greca "bisogna ristrutturare il debito per alleggerire il fardello", e più precisamente "prolungare le scadenze, il periodo di grazia durante il quale non è effettuato nessun pagamento e ridurre gli interessi il più possibile". Lo dice il direttore del Fondo monetario internazionale. "Non siamo alla fine di un processo - ha spiegato Christine Lagarde -. Siamo all'inizio con un calendario molto serrato e una sfida colossale".