La Vespa diventa elettrica: sarà prenotabile online da ottobre

Il modello elettrico sarà quindi immesso gradualmente sul mercato a partire da fine ottobre e raggiungerà la piena commercializzazione a novembre, in concomitanza con il salone di Milano Eicma 2018; quindi raggiungerà a inizio 2019 Stati Uniti e Asia.



La Vespa Elettrica, fa sapere Piaggio, sarà predisposta per adottare in futuro futuro soluzioni attualmente in fase di sviluppo come sistemi di intelligenza artificiale con comportamenti adattivi e sensibili a ogni input da parte del conducente. Questi sistemi, che Piaggio sta studiando nel suo laboratorio di Boston, riconosceranno la presenza di persone e veicoli nelle loro vicinanze, contribuiranno alla capacità del conducente di anticipare potenziali rischi, segnaleranno il traffico e offriranno alternative per il tragitto.



La nuova generazione di veicoli, inoltre, riconoscerà il proprietario senza bisogno di chiave o telecomando, interagirà con dispositivi e con gli altri veicoli in circolazione e permetterà un elevato grado di personalizzazione.