La Sony stringe un accordo per comprare la casa discografica Emi

Il gruppo giapponese Sony ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione della casa discografica Emi Music Publishing per 1,9 miliardi di dollari (circa 1,6 miliardi di euro) dal fondo di investimento Mubadala, con sede ad Abu Dhabi. Sony, che detiene gia' una partecipazione di minoranza, rileverà il 60% delle azioni di Emi detenute dal fondo, portando al 90% il suo controllo indiretto. Se ne rallegra in una nota il Ceo di Sony, Kenichiro Yoshida, mentre i mercati mostrano qualche dubbio.

Tutta la musica di SonySam Smith, Pharrell Williams, Kanye West e poi i Queen. Ma anche i Beatles, che già possiede. Dopo l'acquisto di Emi, ogni volta che verrà nominato il nome di un importante artista internazionale, probabilmente sarà di proprietà della Sony. Nell'esercizio 2017-2018, la società aveva già realizzato un profitto di 4,5 miliardi di dollari, dovuti alla musica ma anche agli incassi dei blockbuster al botteghino, oltre a possedere da sola 2,3 milioni di diritti d'autore. Ora il suo catalogo si amplierà da classici come "Over the rainbow" a canzoni recenti e famosissime come "Take me to church" di Hoozier. Ma soprattutto l'enorme repertorio di musica classica: le orchestre come la Philarmonic Orchestra di Londra o la Berliner Philharmoniker e i direttori da Claudio Abbado a Daniel Barenboim. E poi i grandi interpreti: fra tutti, Maria Callas e Caruso.