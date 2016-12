La ripresa lenta dell'Italia e dell'Eurozona

10:29 - In estate, parlando dell'Italia, il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, ammetteva che uscire dalla crisi per il nostro Paese è molto difficile e che per risalire la china la priorità è rimuovere gli ostacoli che hanno favorito in questi anni la stagnazione economica attraverso l'adozione di opportune riforme strutturali. Più in generale, era il 2012, il Fondo monetario internazionale (FMI) quantificava il tempo necessario per trovare un nuovo punto di equilibrio in (almeno) dieci anni.

Al momento quel punto di equilibrio sembra ancora molto lontano: la crisi dell'Eurozona persiste, le economie cosiddette emergenti hanno visto rallentare la loro crescita rispetto agli anni pre-crisi e negli ultimi mesi solo le condizioni economiche degli Stati Uniti hanno evidenziato un netto miglioramento. Non si tratta più di capire esclusivamente il come, ma anche il quando si uscirà dalla crisi. La lentezza del processo, insomma, è ormai una costante che allontana le speranze di tornare ai precedenti livelli in tempi stretti, visto che i Paesi che già presentavano lacune strutturali stanno ora incontrando più di qualche avversità aggravata dai ritardi accumulati.

Fatto 100 il livello del Pil del 2010, nel 2014 quello dell’Italia scenderà a 95,9, mentre quello del mondo salirà a 114,3. Stessa dinamica rispetto ad altre economie: i Paesi della zona euro nel 2014 dovrebbero attestarsi a 101,2, gli Usa a 109,3, il Giappone a 103,3, i Paesi avanzati a 106,4 e quelli emergenti a 121,4. Se spostiamo l’orizzonte al 2016, analizzando le prospettive si nota che gli Usa prendono il largo sull’eurozona e l’Italia dista ancora 2,6 lunghezze dai livelli del 2010.

Analizzando gli andamenti delle diverse economie durante l’intero periodo di crisi, si scopre anche che i Paesi che si sono rimessi in marcia a velocità sostenuta sono quelli che hanno fatto registrare una ripresa della domanda interna. Chi, invece, oggi fatica a ripartire dopo la lunga fase recessiva (ed è proprio il caso dell’Italia) ha fatto registrare il crollo della domanda interna, seguita da una sostanziale stagnazione dei consumi, pur essendo cresciuto, nel frattempo, il livello delle esportazioni. In sostanza, se la domanda interna cresce, allora anche il Pil segue lo stesso andamento. Al contrario, se la domanda interna langue, cala l’occupazione e il Pil si contrae.

Vediamo nel dettaglio. Dopo la contrazione del Pil nel primo trimestre, gli Stati Uniti hanno visto crescere la propria economia trainata dalla risalita degli investimenti e dei consumi, oltre che da un migliore andamento del mercato del lavoro. Il Pil statunitense si è dunque attestato al 2,2% quest'anno e le dinamiche virtuose dovrebbero far crescere il Prodotto interno lordo al 3,1% nel 2015 per poi calare leggermente al 2,9% nel 2016. Diversamente, l'Eurozona, rallenterà anche nei prossimi mesi. Un freno che adesso sta coinvolgendo la Germania locomotiva d'Europa: nell'ultimo periodo l'export tedesco ha evidenziato un calo consistente, il peggiore da gennaio 2009, non compensato dalla domanda interna ancora debole. Per l’area dell’euro le stime parlano di una crescita più contenuta, attorno all’1,2% nel 2015 e all’1,5% nel 2016.

Rallenta, inoltre, l’andamento delle economie emergenti che dal 2012, e secondo le previsioni fino al 2015, registrano performance inferiori che in passato. La Cina è l'eccezione che mantiene standard di crescita elevati, anche se a ritmi più lenti. Nel loro insieme il Pil delle economie emergenti – considerate le difficoltà di Paesi come Turchia (in forte rallentamento), Russia (in stagnazione) e Brasile (in recessione) – crescerà nel 2015 del 4,4% (+0,3% sul 2014). Un miglioramento ci sarà nel 2016 quando il Pil delle economie emergenti si attesterà al 5,1%.

In conclusione negli anni della crisi il trend della crescita mondiale non ha registrato picchi sostanziosi. Dal 2011, quando si attestò al 3,8%, ha mantenuto stabilmente un livello di poco superiore al 3%. Dovremmo assistere ad una risalita nel 2016, quando il Pil mondiale crescerà del 4%, cioè su performance di poco superiori a quelle del 2011.