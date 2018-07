La produzione industriale inverte la rotta e torna a crescere

Prosegue l’andamento altalenante della produzione industriale. A maggio l’indice destagionalizzato ha infatti invertito la rotta, aumentando dello 0,7% dopo il crollo di 1,3 punti registrato ad aprile (+1,2% a marzo, -0,6% a febbraio e -1,7% a gennaio). Un risultato che, tuttavia, non riesce a far tornare in territorio positivo il consuntivo trimestrale, per il quale l’Istat indica una flessione di quasi mezzo punto (-0,4%).

Tra aprile e maggio risulta in crescita la produzione di tutti i raggruppamenti principali di industrie, tranne quella di beni di consumo durevoli (-1,2%). In generale la produzione di beni di consumo è aumentata dello 0,2% (con un +0,5% per quelli non durevoli), quella di beni strumentali dello 0,4%, quella di beni intermedi dello 0,9%, mentre quella di energia dell’1.2%.



Anche su base tendenziale la produzione ha segnato risultati incoraggianti. Rispetto ad un anno fa l’indice generale è aumentato del 2,1%, riflettendo il +2,1% dei beni di consumo (-2,4% quelli durevoli e +3% quelli non durevoli), il +3,1% dei beni strumentali e il +2,2% dell’energia. DI conseguenza nei primi cinque mesi del 2018 la produzione risulta essere aumentata del 2,8%.



A generare, invece, la flessione osservata nel trimestre marzo-maggio rispetto al periodo precedente sono stati tutti i raggruppamenti principali di industrie, tranne l’energia. Per i beni di consumo l’Istat indica infatti un calo dello 0,1% (-0,4% quelli durevoli e -0,1% quelli non durevoli), una variazione nulla per quelli strumentali e un pesante -1,4% per quelli intermedi.