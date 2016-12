La produttività del lavoro negli anni della crisi economica

In uno dei suoi ultimi dossier, la Banca d'Italia osserva che tra il 2007 e il 2015 il divario di produttività del lavoro, calcolata come rapporto fra valore aggiunto e occupati, tra il Mezzogiorno e il Centro-Nord del Paese è “lievemente” aumentato: nel 2015 la produttività delle regioni meridionali era più bassa del 22,6% rispetto a quella rilevata nel Centro-Nord (nel 2007 la differenza era del 21,9%).



Secondo i Conti economici territoriali dell'ISTAT, infatti, tra il 2007 e il 2015 il valore aggiunto complessivo si è ridotto più intensamente del numero di occupati in entrambe le aree del Paese. La produttività del lavoro non varia soltanto da regione a regione, però: esistono differenze sensibili anche tra i diversi comparti (industria in senso stretto, costruzioni e servizi).



La Banca d'Italia osserva che nell'industria in senso stretto, al Centro Nord, la produttività del lavoro ha recuperato velocemente la caduta del 2009 tornando su valori superiori a quelli precedenti la crisi economica. Le cose sono andate diversamente nel Mezzogiorno, dove il recupero post-2009 “è stato alquanto debole”.



Tra il 2007 e il 2015 si è registrata così “una caduta cumulata” del 10,7% che ha determinato un incremento del divario di produttività tra le aree del Paese al 28,6%. Secondo la Banca d'Italia, queste dinamiche sono state in parte influenzate da un aumento più pronunciato dell'efficienza allocativa – l'efficienza allocativa misura la capacità di un sistema economico di convogliare risorse verso le imprese più efficienti – del Centro Nord rispetto al Mezzogiorno.



Nei servizi il calo della produttività registrato nelle regioni centro-settentrionali è stato più consistente rispetto a quello rilevato nel meridione, specialmente in virtù della maggiore tenuta dei livelli occupazionali al Centro Nord – in questo caso, la produttività del lavoro è misurata dal rapporto aggiunto e occupati –, determinando una diminuzione del divario al 22%.



Lo stesso vale anche per il settore delle costruzioni. Al Mezzogiorno la caduta del valore aggiunto per addetto è stata inferiore di un terzo rispetto a quella rilevata nel Centro Nord del Paese, determinando una riduzione del differenziale di produttività al 18,4%.