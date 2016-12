La pressione fiscale torna a salire, Istat: pesa fondo salva-banche

Nel 2015 la pressione fiscale si è attestata al 43,5%, in calo dello 0,1% su base annua ma in rialzo dello 0,2% rispetto alla stima precedente. Lo rileva l'Istat. A incidere il salva-banche: le risorse affluite dal sistema bancario al Fondo nazionale di risoluzione (2,3 miliardi) sono state registrate come imposte indirette, mentre i fondi trasferiti dal Fondo stesso per coprire le perdite degli istituti (1,7 miliardi) sono stati contabilizzati come uscite.