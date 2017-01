La pressione fiscale italiana è tra le più alte dell’area Ocse: al 42,7%

12:18 - Anche per quanto riguarda la pressione fiscale, ovvero il rapporto tra entrate tributarie e Pil, l’Italia negli ultimi tempi è andata controcorrente rispetto agli altri paesi membri dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico, con sede a Parigi.

Nel nostro Paese la pressione fiscale si attesta al 42,7% (nel 2000 era al 40,6%), il che colloca l’Italia al quinto posto, dopo Danimarca, Francia, Belgio e Finlandia, nella classifica dei Paesi Ocse per la pressione fiscale più alta. La nota controcorrente è rappresentata dal fatto che, mentre nei quattro Paesi della top five tra il 2012 e il 2013 la pressione è aumentata di circa un punto percentuale, in Italia, sebbene lievemente, è diminuita: dal 42,7% al 42,6%. Anche la media Ocse è cresciuta nei due anni presi in considerazione, l’area ha infatti riportato un +0,2% superando un valore che non si vedeva dal 2000 e attestandosi al 34%.

La fetta più grande delle entrate fiscali italiane è rappresentata dai contributi previdenziali e sociali, pari al 30% delle entrate totali contro il 26% della media Ocse. Le imposte dirette sul reddito delle persone fisiche rappresentano il 27% delle entrate totali, dato che nell’area si attesta al 25%; mentre il 26% dalle tasse sui consumi di beni e servizi, contro il 33%; il 7% da quelle sugli utili delle aziende, contro il 9% dell’Ocse; e il 6% dalle imposte sulla proprietà.

L’Iva italiana, nonostante sia più alta della media (al 22% contro il 19%), è quella con meno efficacia: nel nostro Paese rappresenta infatti il 13,8% delle entrate fiscali totali, la media dell’Organizzazione si attesta invece al 19,5%. La conferma arriva anche dall’indice che misura il rapporto tra entrate teoriche ed effettive. Nel nostro Paese il dato si attesta allo 0,38, collocando l’Italia ai gradini più bassi della classifica Ocse (la media si attesta a 0,55).

L’Iva è una delle imposte più evase: solo nel 2013 si stima siano stati evasi oltre 4,9 miliardi di euro. E se a questo si aggiungono le esenzioni, l’Iva agevolata e il calo dei consumi (principale causa secondo gli analisti Ocse della bassa efficacia dell’imposta italiana), non è difficile capire perché la fetta di entrate rappresentata dall’imposta sul valore aggiunto sia così bassa.

Come già detto il 26% delle entrate fiscali italiane arriva dalle tasse sui consumi di beni e servizi. Nel corso di questi ultimi due anni le bollette pubbliche sono aumentate di molto, ma ancor di più sono crescite quelle locali: del 9,5%. In particolare, l’Osservatorio prezzi e mercati di Unioncamere, ha rilevato una crescita sostanziale sia per le tariffe legate ai rifiuti che per l’acqua potabile, rispettivamente del 18,2% e del 12%. A livello nazionale si nota una crescita intorno al 10% per le tariffe postali e per i quelle sui servizi telefonici.