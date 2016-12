La Grecia chiede all'Esm 53,5 miliardi Hollande: "Proposte Atene credibili"

All'indomani della presentazione all'Eurogruppo del piano con le riforme, che riguarderanno in particolare Fisco, pensioni e mercato del Lavoro, spunta quindi la cifra della richiesta avanzata da Atene.



Hollande promuove il piano di Atene - Un piano che sembra soddisfare, almeno in parte, gli interlocutori europei. Il presidente francese, Francois Hollande, giudica infatti le proposte greche "serie e credibili" e afferma che il "programma" consegnato ai creditori mostra la determinazione della Grecia a restare nella zona euro.



Renzi: "Accordo possibile entro sabato" - Cautamente ottimista anche il premier italiano, Matteo Renzi: "Speriamo di non rivederci anche domenica: vuol dire che l'accordo sulla Grecia può essere fatto anche nella giornata di sabato dai ministri dell'Economia", dichiara al termine dell'incontro con il primo ministro irlandese Enda Kenny.



"Sono più ottimista del passato, dobbiamo salvare la Grecia con il supporto del suo governo altrimenti è impossibile - prosegue il presidente del Consiglio, che parla anche del rapporto tra Roma e l'Unione europea - Nessuno pensi che dopo aver fatto le riforme a casa nostra l'Italia vada ora con la faccia soddisfatta in Europa. Rimane in piedi il tema del rapporto tra crescita e austerity e vogliamo che l'Europa torni a essere la casa dello sviluppo, non delle statistiche".



Nel caso in cui la previsione di un accordo entro sabato, ribadita da Renzi, dovesse realizzarsi, i summit in programma domenica non si terranno. Lo fanno sapere fonti dell'Unione europea.



Attesa per valutazione ex Troika - Cresce l'attesa, ad Atene come nel resto del Vecchio continente, per la valutazione del piano di riforme greco da parte dell'ex Troika. Il responso dovrebbe arrivare tra poche ore assieme all'esame sul debito che stanno facendo Commissione e Bce. Tutto sarà poi inviato alle cancellerie per essere valutato sabato da un "Euro Working Group" e dall'Eurogruppo.



Padoan: importanti passi avanti in queste ore - "In queste ore si stanno facendo importanti passi avanti verso una soluzione per la #Grecia". E' quanto afferma il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan in un tweet sulla Grecia.



Dijsselbloem: piano Atene esauriente - Le proposte inviate da Atene la notte scorsa sono "esaurienti" ma dovranno essere valutate sulla base della loro fattibilità. Questa la prima reazione giunta dal presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem il quale ha poi aggiunto che ora, insieme alla Commissione, alla Bce e al Fmi "si faranno i calcoli e si vedrà se i conti tornano".