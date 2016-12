La geografia dell'ottimismo: più soddisfatti i cittadini del Nord

15:29 - Il report dell'Istat sulla soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita offrono un ottimo spunto di riflessione riguardo la percezione che gli italiani hanno della situazione finanche economica in cui versa il paese. Ad esempio si scopre che, nonostante le difficoltà e gli indicatori rivisti spesso al ribasso, i cittadini stanno recuperando un barlume di ottimismo rispetto a qualche tempo fa.

Per rendere l'idea: la percentuale di persone di 14 anni e oltre “molto o abbastanza soddisfatte” delle proprie condizioni economiche è pari al 43,4%. Si tratta di una percentuale superiore a quella rilevata nel 2013 (40,1%) e che riporta la soddisfazione ai livelli del 2012. Cresce soprattutto la percentuale di coloro che si dichiarano “abbastanza soddisfatti” (dal 38,2% del 2013 al 40,9% del 2014) e diminuisce quella degli individui “per niente soddisfatti” (dal 18,7% al 16,6%).

Anche sul fronte lavoro – tema al centro dell'agenda di governo, il problema disoccupazione resta ad ogni modo una priorità – l'andamento si ripete sostanzialmente: nel 2014, infatti, il 74,9% degli occupati dichiara di essere molto o abbastanza soddisfatto del proprio lavoro. Il dato, confrontato con il 2013, mostra così un leggero aumento dei “soddisfatti” – che anche qui tornano ai livelli del 2012 – grazie all’incremento di coloro che dichiarano di essere “abbastanza soddisfatti”, nel 60% dei casi.

Ciò che invece desta preoccupazione è il divario di giudizio che emerge a seconda delle differenze terriroriali. Un margine ampio di “ottimismo” è presente nelle regioni del Nord, al contrario si restringe nel Mezzogiorno. Qualche esempio: il 51% dei cittadini del Nord si dichiara “molto o abbastanza soddisfatto” delle proprie condizioni economiche, a fronte del 44,4% di quelli del Centro e del 32,7% di quelli che vivono nelle regioni del Mezzogiorno. E ancora gli occupati “molto soddisfatti” sono il 16,9% nel Nord e il 14,6% nel Centro; l’11,7% nel Sud e il 10,2% nelle Isole.

Talvolta il Mezzogiorno viene descritto in maniera fin troppo impietosa: la realtà parla di un pezzo d'Italia che sta emergendo dai ritardi che l'hanno fin qui caratterizzato oltre che di una terra fertile di nuove iniziative ad alto scopo occupazionale (si pensi alla nascita di start up innovative nelle regioni del Sud). Tuttavia i problemi strutturali restano.

Soltanto nel 2013, 136 mila imprese – oltre 370 al giorno – sono state costrette a chiudere i battenti, come rilevato dal Check-Up Mezzogiorno curato da Confindustria e da SRM (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno). Chiusure che si traducono il più delle volte nella perdita di posti di lavoro: secondo il Rapporto SVIMEZ 2014, diffuso martedì 28 ottobre, nel Meridione il numero degli occupati è sceso a quota 5,8 milioni (il valore più basso dal 1977 ovvero da quando sono disponibili i dati). La quota di chi non ha un impiego non è influenzata soltanto da chi lo ha perso recentemente, ma anche da chi ha difficoltà a trovarne uno, le donne tra le più colpite in questo senso. Nel Mezzogiorno soltanto tre donne su dieci risultano occupate (il 33,1%).

Un tale andamento generale dell'economia ha perciò, negli anni, incrementato nel Mezzogiorno il rischio “desertificazione”. Tante persone (116 mila nel 2013, dati Istat) hanno ritenuto opportuno trasferirsi nelle regioni Centro-Settentrionali, Lombardia e Lazio soprattutto. E anche il tasso di natalità si è ridotto drasticamente.

Il punto è che, complice anche il basso tasso di occupazione, un numero crescente di famiglie meridionali vive in condizioni di povertà assoluta: secondo lo SVIMEZ, tra il 2007 e il 2013 i nuclei familiari assolutamente poveri sono passati da 443 mila (il 5,8% del totale) a un milione e 14 mila (il 12,5% del totale) con un incremento del 40% soltanto nel corso dell'ultimo anno.