La Fed promuove banche Usa: sì a dividendi e buyback

La Fed promuove le maggiori banche americane, concedendo loro il via libera alla distribuzione di dividendi e a piani di riacquisto di azioni proprie. Si tratta di una promozione storica: è la prima volta da sette anni anni, ovvero da quando gli stress test sono in vigore, che tutte le banche passano l'esame della Fed. Il via libera a tutti e 34 gli istituti esaminati mostra il miglioramento dello stato di salute del settore bancario dopo la crisi.