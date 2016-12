La domanda interna traina il PIl

In particolare nella nota dell’Istat si legge, infatti, che la domanda nazionale netta ha registrato nel periodo considerato una crescita dello 0,3%, legata al +0,2% dei consumi finali nazionali e al +0,8% che ha interessato gli investimenti fissi lordi. In particolare gli investimenti in macchine, attrezzature e altri prodotti sono aumentati dello 0,7%, mentre quelli n costruzioni hanno registrato una contrazione dei 0,2 punti percentuali. Le difficoltà di questo settore si osservano anche nell’andamento del valore aggiunto al Pil: -0,2% congiunturale nel terzo trimestre.



Per quanto riguarda invece la domanda estera - che come già spiegato ha fornito un lieve contributo negativo al risultato del terzo trimestre - l’Istat indica per il periodo considerato un -0,1%, risultato di un aumento dello 0,7% dell’import e di un più lieve +0,1% dell’export.



Passando al valore aggiunto dei principali settori di attività economica, dalle rilevazioni dell’Istat emerge un aumento dell’1,1% per quello dell’industria. Per il settore in questione si registra anche un aumento degli ordinativi, +1,7%, legato anche in questo caso alla componente interna - che riporta un +6,6% - mentre quella estera bilancia il dato negativamente, riportando un -4,4%.



Nel terzo trimestre anche il comparto dei servizi ha registrato un aumento del valore aggiunto, ma in questo caso si parla di un timido +0,1%, legato ai servizi di informazione e comunicazione (+0,9%), alle attività professionali e di supporto (+0,5%), alla Pa, difesa, istruzione (+0,2%) e alle attività immobiliari (+0,1%). Si presentano in calo, invece, le attività finanziarie e assicurative (-0,8%), il commercio, il trasporto e l’alloggio (-0,1%).