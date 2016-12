La disoccupazione giovanile durante la crisi

Da uno studio del Centro studi Impresa Lavoro emerge inoltre che tra il 2007 ed il 2015 il tasso di disoccupazione giovanile è aumentato del 17,4%, passando appunto al 38,8% dal 21,4% dell’anno alla vigilia della crisi economica. Anche confrontando tale variazione, l’Italia occupa il terzo gradino del podio, nuovamente alle spalle di Spagna (con un +27,4%) e Grecia (+26,5%).



Preoccupante anche il dato relativo al tasso di inattività giovanile, ovvero il NEET rate (i neet sono quei giovani che non studiano e non lavorano e nemmeno cercano un’occupazione). Nella classifica europea l’Italia ha infatti occupato il primo posto sia nel 2007 che nel 2015. Lo scorso anno il tasso di inattività nel nostro Paese si è attestato al 26,9%, contro il 24,7% della Grecia e il 22,7% della Spagna e il 16% della media Ue.



Rispetto al 2007, quando il NEET rate si attestava al 19,5% - dato che, come anticipato, anche all’epoca ci fece ottenere il vertice della classifica avanti a Slovacchia (con il 17%) e Grecia (con il 16,4%) -, si è registrato un aumento del tasso di inattività giovanile del 7,4%: il secondo aumento più elevato nell’unione europea. In questo caso in cima alla triste classifica troviamo la Grecia con un aumento dell’8,3%, mentre al terzo posto c’è la Spagna, con un +6,8%.