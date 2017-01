La Cina fa paura, Piazza Affari a picco L'Europa brucia 227 miliardi di euro

Mercoledì nero per le Borse europee . I mercati del Vecchio continente reagiscono male alla seconda svalutazione in due giorni della moneta cinese, lo yuan. L'indice Stoxx 600 , che contiene i principali titoli quotati sui listini europei, ha ceduto il 2,74%, che equivale a 227 miliardi di euro di capitalizzazione "bruciati" nella seduta. giù anche Piazza Affari : il Ftse Mib cede il 2,96% a 22.997,55 punti mentre il Ftse All Share cala del 2,88% a 24.655,06.

Milano, male Fca e il lusso - Maglia nera del listino milanese è Fca, che perde il 6,46%. Seguono a ruota Prysmian (-5,14%), Luxottica (-4,95%), Ferragamo (-4,91%) e, nel credito, Mps (-4,79%). Exor cede, in linea con il listino, il 2,92% nel giorno in cui la holding della famiglia Agnelli ha aumentato la propria quota nell'Economist diventando il principale azionista.



In controtendenza Tenaris, che guadagna lo 0,42%, e Snam, in crescita dello 0,4%.