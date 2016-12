La Cgil boccia il Def, Camusso: "Non determina la crescita"

Il Def approvato venerdì dal Consiglio dei ministri non convince la Cgil. "La sensazione è che sia costruito per continuare una politica di qualche aggiustamento di decimali che, come abbiamo visto, non determina le condizioni per la crescita", afferma Susanna Camusso. "Il Paese ha bisogno di più investimenti e più occupazione", aggiunge la Camusso, a Milano per firmare la proposta di legge sulla "Carta dei diritti universali del lavoro".