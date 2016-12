La Brexit fa meno paura, Piazza Affari apre a +0,12%

Sembra ormai alle spalle il venerdì nero che aveva segnato negativamente le Borse mondiali dopo la Brexit. I mercati asiatici, come quello di Tokyo che ha segnato un +2,39%, hanno chiuso in positivo mentre Piazza Affari apre in rialzo. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,12% a 15.721 punti mentre l'All Share lo 0,49% a 17.409 punti. Londra, Parigi, Francoforte limano le perdite (-0,5%, -0,8%, -0,4%).