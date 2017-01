La Borsa è positiva, Mps a picco

Mps continua a soffrire in Borsa. Prova a uscire dall'asta di liquidità, ma per ora senza successo: al momento resta infatti congelata con un calo teorico del 10% a 0,6145 euro, toccando così un nuovo minimo storico. Intanto, Piazza Affari viaggia invece in rialzo, con il Ftse Mib a +1,84% a 19.548 punti e con il Ftse All Share a +1,74% a 20.612.