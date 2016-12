La Borsa di Tokyo termina la seduta in rialzo: Nikkei guadagna 1,28%

La Borsa di Tokyo termina la seduta in rialzo in scia alla svalutazione della valuta in attesa del risultato del referendum sulla Brexit: l'indice Nikkei mette a segno un guadagno dell'1,28%, aggiungendo 203 punti a quota 16.169,11. Sul fronte delle valute lo yen ha perso terreno al cambio col dollaro, sotto quota 105 ed è in fase di svalutazione nei confronti della sterlina, a quota 153,50.