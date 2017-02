La Borsa di Tokyo termina la seduta in rialzo: Nikkei +1,03%

La Borsa di Tokyo termina la seduta in rialzo, mentre prosegue la svalutazione dello yen in seguito alle indicazioni della Federal Reserve statunitense per un probabile rialzo dei tassi di interesse nel breve termine: l'indice Nikkei ha fatto segnare un aumento dell'1,03% a quota 19.438,98, aggiungendo 199 punti. Sul mercato valutario il dollaro consolida i guadagni al cambio con lo yen, intorno a quota 114.