La Borsa di Tokyo chiude invariata: indice Nikkei +0,01%

La Borsa di Tokyo termina la seduta senza variazioni, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo i recenti rialzi, in un contesto di scambi ridotti nel continente per via delle festività in Cina e Corea del Sud. L'indice Nikkei chiude piatto (+0,01%) a quota 20.628,56. Sui mercati dei cambi lo yen è stabile a un valore di 112,70 con il dollaro, e sull'euro a 132,50.