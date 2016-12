La Borsa di Tokyo chiude in rosso

L'esito del referendum in Grecia, con il "no" al piano di austerity per gli ulteriori aiuti, colpisce la Borsa di Tokyo che accelera le perdite nella seconda parte della seduta, terminando gli scambi a -2,08%. L'indice Nikkei, avvicinatosi a quota 20.000, cede 427,67 punti, a 20.112,12.