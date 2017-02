La Borsa di Tokyo chiude in ribasso: l'indice Nikkei a -0,35%

La Borsa di Tokyo chiude in lieve ribasso a causa dell'incertezza generale sulle politiche Usa e il conseguente apprezzamento dello yen sul dollaro: l'indice Nikkei perde lo 0,35% a quota 18.910,78, cedendo 65 punti. Lo yen torna ai massimi in 2 mesi sul dollaro, sotto un valore di 112, in attesa di maggiori informazioni dal vertice Usa-Giappone in programma a Washington.