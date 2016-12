La Borsa di Tokyo chiude in rialzo, con l'indice Nikkei che mostra un progresso dell'1,74%, centrando un guadagno di 294 punti a quota 17.233,75. Il rialzo delle quotazioni del petrolio e il dato superiore al previsto sugli ordinativi di macchinari industriali in Giappone, in aumento del 15% in gennaio, hanno fatto tornare l'ottimismo tra gli investitori, in attesa di maggiori segnali dalla riunione della Bank of Japan.