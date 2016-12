La Borsa di Tokyo chiude in rialzo dello 0,65%, sostenuta dal taglio dei tassi dello 0,25% annunciato venerdì dalla Banca centrale cinese e dalle attese per le riunioni dei board della Bank of Japan e della Federal Reserve statunitense. L'indice Nikkei, col dollaro sopra i 121 yen, guadagna 121,82 punti e si riaffaccia intorno ai massimi degli ultimi due mesi, a 18.947,12 punti.