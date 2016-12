La Borsa di Tokyo chiude in rialzo

L'annuncio del governatore della Bce, Mario Draghi, di un possibile irrobustimento del quantitative easing trascina i mercati asiatici. La Borsa di Tokyo ha chiuso in progresso del 2,1%, Sydney dell'1,7%, Seul dello 0,9%. A generare ottimismo contribuiscono anche le trimestrali brillanti dei colossi tecnologici di Wall Street, da Google ad Amazon, e i prezzi delle case in crescita in Cina.