La Borsa di Tokyo chiude in rialzo

La Borsa di Tokyo termina gli scambi in positivo, ma limando i più solidi guadagni d'apertura dopo la delusione per le mancate novità dalla riunione del board della Bank of Japan e in attesa delle decisioni sui tassi che la Fed potrebbe prendere in settimana. A fine contrattazioni, l'indice Nikkei segna un rialzo dello 0,34% a 18.026 punti.