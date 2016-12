La Borsa di Tokyo chiude in rialzo: Nikkei a +0,50%

La Borsa di Tokyo chiude in positivo con l'indice Nikkei che segna un aumento dello 0,50% a quota 19.250,52, in guadagno di 95 punti. Lo yen si mantiene ai minimi in 10 mesi sul dollaro, superando un valore di 115, in attesa di maggiori indicazioni sullo stato di salute dell'economia statunitense dopo la decisione sui tassi di interesse da parte della Federal Reserve, attesa domani.