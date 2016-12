La Borsa di Tokyo chiude in rialzo: indice Nikkei guadagna l'1,07%

Seduta positiva per le Borse asiatiche che risalgono dai minimi post-Brexit segnati mercoledì. Tokyo ha chiuso in rialzo dell'1,07% e Sydney dello 0,18%. Hong Kong avanza dello 0,57%, Shenzhen dello 0,69%, Seul dello 0,26% mentre Shanghai oscilla attorno alla parità. A dare forza ai listini sono stati gli acquisti sui titoli del comparto minerario e dell'energia, in scia al prezzo del petrolio, risalito sopra i 41 dollari al barile.