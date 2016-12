La Borsa di Tokyo chiude in positivo: indice Nikkei +1,23%

La Borsa di Tokyo termina la settimana in rialzo, con il Nikkei che segue a ruota i record degli indici azionari a Wall Street dopo la decisione della Bce di proseguire con il quantitative easing per tutto il 2017, seppur attuando un ridimensionamento. Per la prima volta da fine dicembre 2015 il Nikkei ha toccato quota 19.000 per poi ripiegare, chiudendo con un aumento dell'1,23% a quota 18.996,37, aggiungendo 230 punti.