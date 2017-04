La Borsa di Tokyo chiude in netto calo: Nikkei perde l'1,40%

La Borsa di Tokyo termina la seduta in deciso calo in scia alla rinnovata forza dello yen dopo la pubblicazione dei verbali della riunione della Federal Reserve che lasciano intendere un rialzo dei tassi negli Stati Uniti più graduale di quanto preventivato. L'indice Nikkei perde l'1,40%, assestandosi ai minimi in 4 mesi a quota 18.597,06, lasciando sul terreno 264 punti.