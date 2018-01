La Borsa di Tokyo chiude in negativo: indice Nikkei a -1,13%

La Borsa di Tokyo termina gli scambi in ribasso, appesantita dalla graduale rivalutazione dello yen sulle principali valute che modifica le aspettative sulla stagione delle trimestrali aziendali. Il Nikkei cede l'1,13%, a quota 23.669,49, in calo di 271 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si va apprezzando ai massimi in 4 mesi sul dollaro, a un livello di 108,80, e recupera terreno anche sull'euro a 135,50.