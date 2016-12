La Borsa di Tokyo chiude in calo

Chiusura di contrattazioni con il segno meno per la Borsa di Tokyo, in ribasso dello 0,83% con l'indice Nikkei che cede oltre 140 punti a quota 16.974,45. Dopo un'iniziale fase di apprezzamento lo yen si è stabilizzato a quota 113,40 al cambio sul dollaro, in seguito alle parole pronunciate dal governatore della banca centrale, Haruhiko Kuroda, sulla possibilità di un'ulteriore riduzione dei tassi di interesse.