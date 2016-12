La Borsa di Tokyo chiude in calo

La Borsa di Tokyo ha chiuso le contrattazioni con il segno meno, con l'indice Nikkei in calo dell'1,3% a 19.046,55 punti. A pesare sono il rialzo dello yen sul dollaro ma anche le tensioni su petrolio e materie prime. In rosso anche le altre Piazze di Asia e Pacifico: Hong Kong -0,4% così come Shanghai, Sydney cede lo 0,84% e solo Seul naviga sopra la parità (+0,2%).