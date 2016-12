La Borsa di Tokyo chiude in calo

Chiusura con il segno meno per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei conclude le contrattazioni in calo dello 0,37% a 19.938,13 punti. Sui mercati asiatici prevale la cautela in vista delle decisioni di politica monetaria che potrebbero essere prese in settimana in Europa. In calendario, infatti, le riunioni della Bce e della Bank of England.