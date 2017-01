08:37 - Chiusura in rosso per le Borse asiatiche, in scia al calo del prezzo del petrolio ormai a ridosso dei 62 dollari al barile. Tra le peggiori piazze finanziarie spunta Tokyo che ha perso il 2,25%, preceduta da Taiwan (-1%), e Sidney (-0,45%). A livello continentale l'indice Msci ha perso l'1,1%. Controcorrente soltanto i listini cinesi con Shangai che ha guadagnato il 2,93%.