La Borsa di Tokyo chiude in calo, Nikkei -1% a 15.859 punti

La Borsa di Tokyo chiude in calo e scende sotto i 16.000 punti per la prima volta in un mese. A fine contrattazioni l'indice Nikkei segna infatti una perdita dell'1% a quota 15.859 punti. A pesare sui listini c'è soprattutto l'incertezza sul voto referendario in Gran Bretagna sulla cosiddetta Brexit che vede gli ultimi sondaggi registrare un vantaggio del fronte anti Ue.